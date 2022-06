Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal à 100M€ enfin conclu pour Tchouaméni !

Publié le 7 juin 2022

Alors que la presse espagnole annonçait ce lundi un accord verbal entre le Real Madrid et Aurélien Tchouaméni, le club madrilène serait désormais tombé d’accord avec l’AS Monaco autour d’un montant de 100M€. Il ne manque que quelques détails à finaliser dans ce dossier, c’est donc terminé pour le PSG.

Pour oublier Paul Pogba qui semble promis à la Juventus, le PSG avait directement ciblé Aurélien Tchouaméni. Après une nouvelle saison brillante sous les couleurs de l’AS Monaco, l’international français aurait un bon de sortie de la part de ses dirigeants. « A partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, c’est que je fais de bonnes choses sur le terrain. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du foot business. Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore », expliquait-il dans Téléfoot . Mais ce lundi, AS annonçait un accord verbal entre le milieu monégasque et le Real Madrid.

🚨 EXCL: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in package worth over €100m. Clubs finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation @TheAthleticUK #RMFC #ASmonaco https://t.co/QtFyvFNZSt — David Ornstein (@David_Ornstein) June 7, 2022

Accord entre le Real Madrid et l’AS Monaco