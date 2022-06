Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Tchouaméni, c’est la dernière ligne droite !

Publié le 7 juin 2022 à 10h30 par La rédaction

Encore étincelant cette saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni attise les convoitises. L’international français intéresse le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Si le club madrilène semblait le mieux parti, Paris avait relancé ce dossier en s’alignant sur les exigences monégasques. Mais le Real Madrid a un accord avec Tchouaméni et espère boucler ce transfert ce mardi.

Après un duel qui aura duré plus d’un an pour Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid continuent de se tirer la bourre. Cette fois-ci, c’est pour Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une saison brillante sous le maillot de l’AS Monaco, l’international français, qui intéresse également Liverpool, continue sa montée en puissance depuis deux ans. Cependant, c’est bel et bien le Real Madrid qui semble tenir la corde dans ce dossier, même si Tchouaméni assure qu’il n’a pas tranché. « A partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, c’est que je fais de bonnes choses sur le terrain. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du foot business. Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore », expliquait-il la semaine dernière sur Téléfoot .

Déjà un accord de principe entre le Real et le clan Tchouaméni

Mais à en croire les informations du journal AS , un accord de principe aurait été trouvé entre le Real Madrid et le clan Tchouaméni. Frustré par l'issue du feuilleton Mbappé, le club madrilène avait d’emblée ciblé le Monégasque comme une priorité pour compenser cet échec. Malgré la 14ème Ligue des Champions remportée par le Real cette saison, le trio du milieu de terrain a montré quelques limites, ce qui pousse Carlo Ancelotti a pensé à la suite. Eduardo Camavinga et Federico Valverde sont déjà là, il manque Aurélien Tchouaméni…

Aurélien Tchouaméni al Madrid. Fuentes me confirman que confían en cerrarlo mañana: cuestión de tiempo. https://t.co/zmGFJQlM66 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 6, 2022

Le Real Madrid veut boucler l’affaire ce mardi