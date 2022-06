Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba fait durer le plaisir pour son transfert !

Publié le 7 juin 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG ait été un courtisan de longue date de Paul Pogba, et surtout sur l’impulsion de Leonardo, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé aurait redistribué les cartes et aurait forcé le club de la capitale à se mettre en retrait. De quoi faire les affaires de la Juventus, travaillant d’arrache-pied pour son retour. Néanmoins, le principal intéressé n’a pas encore vendu la mèche.

Depuis le mercredi 1er juin, Paul Pogba est officiellement devenu un agent libre. En effet, trois ans après sa déclaration estivale quant à ses envies d’ailleurs, au moment où le Real Madrid de Zinedine Zidane était bien emballé par l’idée de le recruter, Pogba a définitivement quitté Manchester United où son contrat arrivait à expiration le 30 juin prochain. D’après les informations de Sky Sports , le comité de direction des Red Devils n’aurait pas dégainé d’offre de prolongation de contrat depuis celle soumise au clan Pogba à l’été 2021. Mais depuis, plus rien. En outre, selon le journaliste Dharmesh Sheth, Paul Pogba aurait mal pris le traitement que lui ont réservé certains supporters de Manchester United ces dernières saisons. Pour autant, le champion du monde tricolore n’a pas manqué de remercier l’ensemble du club mancunien et ses supporters lors de ses adieux effectués sur les réseaux sociaux. Mais à présent, la question est la suivante : dans quel club s’engagera Paul Pogba ? Lorsque Leonardo était à la tête de la direction sportive du PSG, la volonté du Brésilien était de mettre la main sur l’agent libre et les discussions auraient été avancées comme Goal le révélait ces dernières semaines. Néanmoins, à présent, il semblerait que le dossier Pogba ne soit plus d’actualité alors que Luis Campos est officieusement devenu le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi en attendant l’annonce officielle. Ce qui aurait mis un véritable coup de frein à l’opération Paul Pogba au PSG. La prolongation de Kylian Mbappé au PSG aurait également obligé le club parisien à avertir Paul Pogba que son recrutement ne pourrait pas être mené à bien selon Tancredi Palmeri, journaliste de TMW , en partie pour des raisons financières et de masse salariale.

I feel privileged to have played for this club. Many beautiful moments and memories but most importantly an unconditional support from the fans. Thank you @ManUtd pic.twitter.com/YLT3lUHOmT — Paul Pogba (@paulpogba) June 1, 2022

La Juve grande favorite après le retrait du PSG…

D’ailleurs, toujours d’après Tancredi Palmeri, c’est au moment de l’annonce du PSG qu’il ne pourrait pas venir au Paris Saint-Germain que Paul Pogba aurait donné son aval à son entourage et à sa représentante Rafaela Pimenta, qu’il signerait en faveur de la Juventus. D’après Calciomercato.com , un contrat de trois saisons assorti d’un salaire net de 10M€ par an aurait été convenu et il ne manquerait que des derniers détails à régler pour que cette opération se concrétise. Pogba aurait déjà pris la décision de revenir dans son ancien domicile à « l’ombre de la Mole ».

…mais Paul Pogba n’a pas encore vendu la mèche !