Mercato - PSG : Paul Pogba annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 7 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Maintenant qu’il a officiellement quitté Manchester United, Paul Pogba va devoir prendre une décision pour son avenir. Malgré l’intérêt du PSG, l’international français semble se diriger vers la Juventus. Pogba est revenu sur son futur, sans pour autant donner d’indication claire sur son prochain club.

« Si à 29 ans j’estime être à la hauteur de mes rêves de gosse à savoir être un joueur de légende et le meilleur milieu de terrain du monde ? Non. Si le petit Pogba de 15 ans aurait été fier ? Oui, mais non. Je n’ai pas dit mon dernier mot ». Dans un entretien accordé à TF1 pour l’émission Sept à Huit , Paul Pogba annonçait la couleur quant à son avenir. A 29 ans, l’international français a toujours faim. Alors qu’il a officiellement quitté Manchester United, son nom circule du côté du PSG, mais surtout de la Juventus. Longtemps intéressé par Pogba, le club de la capitale semble avoir perdu du terrain. Par ailleurs, la réorganisation en interne aurait redistribué les cartes dans ce dossier puisque Luis Campos ne serait pas convaincu par sa potentielle arrivée. Résultat, la Juventus a la porte grande ouverte ! Ce mardi, la presse annonce même que tout est quasiment bouclé pour son grand retour dans le Piémont et que l’officialisation pourrait tomber courant juillet. De son côté, Paul Pogba continue de garder le mystère…

EXCLUSIVE: @paulpogba shares what he’s looking for in the next step of his journey, creating a legacy, and his inspirations ⚽️ pic.twitter.com/fPB2OBkjjB — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 6, 2022

« Je prends mon temps »