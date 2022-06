Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski prêt à aller au clash pour son transfert !

Publié le 7 juin 2022 à 20h00 par Bernard Colas

Désireux de quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski ne cache pas sa volonté de régler rapidement sa situation, et ce alors que la direction bavaroise campe sur ses positions à l’approche du mercato estival. Ce qui pourrait inciter le Polonais à prendre une grosse décision…

Robert Lewandowski ne s’en cache pas et affiche clairement sa volonté de quitter le Bayern Munich lors du mercato estival. « Je veux seulement quitter le Bayern. La loyauté et le respect sont plus importants que le travail. Le mieux est de trouver une solution ensemble. Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour plus d'émotions dans ma vie », a indiqué le Polonais dans le podcast de Kuba Wojewódzki et Piotr Kędzierski. Malgré les sorties répétées de Lewandowski, désireux de rejoindre le FC Barcelone qui en a fait sa priorité offensive, le Bayern Munich campe sur ses positions, incitant l’attaquant de 33 ans à envisager un gros coup de pression.





Mercato - PSG : Les vérités de Lewandowski sur la prolongation de Mbappé ! https://t.co/C2kSBHOmDM pic.twitter.com/cOd8y6U4X1 — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Lewandowski prêt à sécher la reprise