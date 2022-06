Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Barcelone et la Juventus, Di Maria a une préférence

Publié le 9 juin 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

La saison prochaine, Angel Di Maria n’évoluera plus sous les couleurs du PSG. L’Argentin ne sera pas prolongé alors que son contrat expire cet été. De ce fait, l’ailier de 34 ans serait à la recherche d’un nouveau club et ferait l’objet des convoitises de la Juventus et du FC Barcelone. Angel Di Maria aurait d’ailleurs une préférence entre les deux clubs pour son avenir.

En fin de contrat cet été, Angel Di Maria quittera le PSG après sept ans de bons et loyaux services. L’Argentin ne sera pas prolongé et serait désormais à la recherche d’un nouveau club pour la saison prochaine. La situation de l’ailier de 34 ans intéresserait plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone et la Juventus. Le profil expérimenté d’Angel Di Maria plairait à Xavi et Massimiliano Allegri, qui voudraient tout les deux compter sur lui la saison prochaine. Le technicien italien voudrait d’ailleurs accélérer les choses dans le dossier.

Mercato - PSG : Comment Xavi a fait basculer l’avenir d’Angel Di Maria https://t.co/40y0WM6y0C pic.twitter.com/WCFjsYbgr5 — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Di Maria est une grande priorité de la Juventus

Comme l’explique CalcioMercato.com , la Juventus serait pressée pour Angel Di Maria. L’international argentin serait une priorité absolue pour la Vieille Dame , au même titre que Paul Pogba. Massimiliano Allegri aurait demandé à sa direction d’aller jusqu’au bout dans le dossier pour pouvoir convaincre Angel Di Maria de rejoindre le pensionnaire de Serie A cet été. Mais de son côté, l’ailier de 34 ans essayerait de freiner un peu les négociations alors que la Juventus attendrait une réponse de sa part. Angel Di Maria jouerait la montre pour une raison bien précise.

Di Maria préfère un retour en Espagne