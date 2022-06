Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone est déjà passé à l'action pour Angel Di Maria !

Publié le 8 juin 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été avec le PSG, Angel Di Maria évoluera sous de nouvelles couleurs la saison prochaine. La situation de l’Argentin intéresserait le FC Barcelone, qui chercherait à se renforcer à moindre coût. La formation blaugrana aurait d’ailleurs fait une première proposition à l’ailier de 34 ans pour le convaincre de rejoindre la Catalogne.

La saison prochaine, Angel Di Maria n’évoluera plus sous les couleurs du PSG. En fin de contrat cet été, l’Argentin n’a pas été prolongé par le club de la capitale. L’Argentin est donc à la recherche d’une nouvelle équipe et sa situation intéresserait le FC Barcelone. La formation blaugrana voudrait se renforcer à moindre coût cet été et l’option d’Angel Di Maria serait considérée comme idéale au vu du talent du joueur. Joan Laporta serait d’ailleurs passé à l’action pour essayer de convaincre le joueur de 34 ans.

🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez🚨💰 "El BARÇA le ha dicho a DI MARÍA que podría pagarle hasta 5 MILLONES netos + 2 en variables"🇦🇷 "El jugador no ve mal la oferta, pero ahora depende del club" pic.twitter.com/PABggTBKOx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 8, 2022

Le Barça a fait une première proposition à Di Maria