Mercato - PSG : Comment Xavi a fait basculer l’avenir d’Angel Di Maria

Publié le 8 juin 2022 à 12h30 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria semblait se diriger doucement mais surement vers la Juventus. En Italie on parle pourtant depuis quelques jours d’un changement radical, puisque les négociations restent bloquées et l’Argentin pourrait désormais prendre la direction du FC Barcelone, où Xavi est prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Le chapitre se refermera de lui-même le 30 juin prochain, lorsque le contrat d’Angel Di Maria touchera à son terme. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas lever l’année supplémentaire en option et l’Argentin va donc partir après sept années de bons et loyaux services. « Je ressens beaucoup de choses. Les principales ce sont les émotions, les sept années passées ici, sept années de victoires, de titres » avait-il expliqué juste après son dernier match sous les couleurs du PSG le 21 mai dernier, face au FC Metz (5-0). « J'ai tout donné pour ce club en essayant de gagner le maximum de titres possible. Je crois que je l'ai démontré. J'ai prouvé ce que je valais ». Mais à 34 ans sa carrière au plus haut niveau n’est pas finie, puisqu’Angel Di Maria aurait l’intention d’évoluer au moins une année supplémentaire en Europe et ces dernières semaines c’est vers la Juventus qu’il a semblé se diriger, avec la presse italienne qui parlait déjà d’un accord total.

La Juventus lance un ultimatum

L’énorme optimisme bianconero semblent toutefois s’être transformé en pessimisme, l’espace de quelques jours. Les mêmes médias qui annonçaient un Angel Di Maria quasiment de la Juventus ont fait marche arrière et parlent désormais d’un ultimatum lancé à un joueur qui tarde à donner sa réponse. C’est le cas de La Gazzetta dello Sport , qui assure que les dirigeants de la Juve seraient lassés d’attendre un signe de la part du numéro 11 du PSG. Tuttosport parle de son côté d’un grand froid entre les deux parties, avec les Bianconeri qui auraient déjà commencé à travailler sur une alternative avec Domenico Berardi, Champion d’Europe avec l’Italie et star de Sassuolo.

L’appel de Xavi a séduit Di Maria