Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées pour Angel Di Maria !

Publié le 8 juin 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui ouvrira officiellement ses portes dans les prochains jours, Angel Di Maria verrait le FC Barcelone et la Juventus se livrer une rude bataille en coulisse pour ses services. Ayant un plan de fin de carrière très précis avec un retour en Argentine dès 2023, l’ex-ailier du PSG aurait posé cette condition et les deux clubs sauraient pertinemment à quoi s’attendre pour son recrutement.

Angel Di Maria a pu faire ses adieux au public du Parc des princes le samedi 21 mai dernier, soit lors de la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-0), et au moment de la célébration du dixième titre de champion de France du PSG. Le Paris Saint-Germain avait annoncé son départ libre de tout contrat quelques heures auparavant. Une page se tourne donc dans le projet QSI avec le départ d’une potentielle future icône du club de la capitale et la prolongation de Kylian Mbappé qui semblait pourtant proche de rejoindre le Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre. Rapidement, l’avenir d’Angel Di Maria a semblé s’écrire du côté de la Juventus où il aurait pu signer un contrat d’une durée de deux saisons. Néanmoins, une telle éventualité ne serait pas la volonté première de l’international argentin. Contacté par TyC Sports , l’entourage du désormais ex-ailier du PSG a confié que le souhait d’Angel Di Maria serait d’évoluer une saison supplémentaire en Europe avant de rentrer sur ses terres argentines et potentiellement à Rosario Central comme affirmé par le principal intéressé à ESPN Argentina. « Je me vois bien jouer à Central, c’est un de mes souhaits. Tous n’ont pas le souhait d’aller en Europe (ndlr les joueurs argentins) mais je l’ai eu et j’aimerais revenir ». Et maintenant ?

"LA ARGENTINA NO ESTÁ PREPARADA", en un mano a mano con @MonroigDiego, Fideo Di María afirmó que no ve viable que Leo Messi juegue en el fútbol argentino. ¡Así lo explica! pic.twitter.com/ifP7M7P0IN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

La Juventus et le Barça au coude à coude pour un contrat d’un an ?