Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme retournement de situation pour l’avenir de Di Maria ?

Publié le 8 juin 2022 à 9h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 8 juin 2022 à 9h43

Non prolongé par le PSG, Angel Di Maria s’envolera vers un nouveau club cet été. De ce fait, il a régulièrement été question d’un intérêt de la Juventus, où le profil expérimenté de l’Argentin intéresserait Massimiliano Allegri. Néanmoins, les hauts dirigeants ne seraient plus aussi sûrs d’eux concernant le recrutement du joueur de 34 ans.

Après sept ans de bons et loyaux services, Angel Di Maria ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le joueur de 34 ans, devenu meilleur passeur de l’histoire du club, quittera la formation parisienne cet été. Mais pour le moment, sa prochaine destination demeure encore très incertaine. Ces dernières semaines, il a régulièrement été question d’un intérêt du FC Barcelone ou encore de la Juventus pour Angel Di Maria. L'ailier argentin était même annoncé très fortement du côté de la Vieille Dame . Mais le pensionnaire de Serie A pourrait finalement se désister et s’orienter vers d’autres joueurs lors de ce mercato.

Mercato - PSG : Les cartes sont redistribuées pour Angel Di Maria ! https://t.co/PIu61IEJaE pic.twitter.com/ty93B0F0uE — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 8, 2022

La Juventus a des doutes sur l’investissement de Di Maria la saison prochaine