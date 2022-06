Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut-il se mettre à rêver de Sadio Mané ?

Publié le 8 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Dans les jours à venir, le feuilleton Sadio Mané pourrait prendre un grand tournant selon Goal qui affirmait que le Sénégalais aurait la volonté de faire part de ses envies d’ailleurs à Liverpool à son retour de sélection. Néanmoins, et ce bien qu’il ait une nouvelle fois déclaré sa flamme, il ne faudrait pas s’attendre à un transfert de Mané à l’OM. Le président Pablo Longoria est prévenu.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Sadio Mané. À l’instar de ses compères d’attaque de Liverpool Mohamed Salah et Roberto Firmino, bien que le Brésilien ait été rétrogradé dans la hiérarchie de Jürgen Klopp, le contrat de Mané ne court que jusqu’en juin 2023. Et contrairement à Salah qui a affirmé sa présence à Liverpool la saison prochaine, soit dans l’ultime année de son contrat, Sadio Mané n’en a clairement pas fait autant en affirmant à Sky Sports fin mai qu’il prendrait une décision après la finale de la Ligue des champions finalement perdue par les Reds face au Real Madrid (1-0). Depuis, Mané profite du rassemblement national avec la sélection sénégalaise afin de multiplier les prises de parole en public en ayant affirmé dans un premier temps qu’il allait respecter la volonté des 70% des Sénégalais, à savoir quitter Liverpool cet été. Pour aller au Bayern Munich ? Le club bavarois étant le favori à sa signature d’après Sport BILD , ou encore au PSG ? Les dirigeants parisiens étant enclins à l’idée d’accueillir Sadio Mané pour notamment combler le vide laissé par le départ d’Angel Di Maria. Néanmoins, Sadio Mané a fait une tout autre déclaration samedi dernier sur l’OM et son affection envers le club phocéen qui est son équipe de coeur. « Le Bayern Munich, le Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille ».

Sadio Mané répond sur son mercato : "Mon équipe de cœur c'est Marseille"https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/OIsm5rK2FN — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 4, 2022

Sadio Mané à l'OM, c'est plus que compromis