Mercato - Barcelone : Dans le vestiaire du Barça, on attend déjà Lewandowski !

Publié le 8 juin 2022 à 22h10 par Thibault Morlain

Entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski, le divorce semble inévitable. Si les Bavarois s’accrochent à leur buteur, ce dernier est plus que clair. Publiquement, il a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait partir et c’est au FC Barcelone qu’il veut maintenant évoluer. Un feuilleton qui n’en finit plus de faire parler, y compris dans le vestiaire de Xavi. Et ce mercredi, c’est Ferran Torres qui a ouvert la porte à une arrivée de Lewandowski.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski ne veut pas prolonger et souhaite s’en aller. Si les Bavarois ont répété que le Polonais ne partirait pas cet été, le principal intéressé est lui déterminé à s’en aller. De son côté, la rupture semble actée, n’ayant désormais plus d’yeux que pour le FC Barcelone. A la recherche d’un buteur de renom, Joan Laporta travaille ainsi sur cette arrivée de Lewandowski. Et en interne, ce dossier est déjà validé.

