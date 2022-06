Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le scénario catastrophe se dessine pour Lukaku !

Publié le 8 juin 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Pas vraiment satisfait depuis son retour à Chelsea, Romelu Lukaku pourrait une nouvelle fois changer de club cet été et cela aurait attiré l’attention de plusieurs clubs, du Bayern Munich au Real Madrid, en passant par le FC Barcelone. Mais finalement, le Belge pourrait bien retrouver son ancien club de l’Inter, qui l’avait vendu pour près de 115M€ il y a moins d’un an.

Après une grande saison couronnée d’un Scudetto, Romelu Lukaku avait juré fidélité à l’Inter et à ses supporters... avant de quitter le club seulement quelques semaines plus tard ! Il faut dire que l’offre de Chelsea était beaucoup trop belle pour pouvoir être refusée, mais le pari du joueur n’a pas été gagnant. De retour dans le club londonien, Lukaku a en effet expliqué plusieurs fois ne pas être heureux, avec quelques tensions qui se seraient faites sentir avec son coach Thomas Tuchel. Ainsi, un nouveau départ a pris forme et le FC Barcelone y a vu une occasion en or pour enfin offrir un attaquant de premier choix à Xavi, alors que la piste Robert Lewandowski ne s’est pas encore débloquée.

Lukaku pourrait revenir à l’Inter !