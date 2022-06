Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Di Maria, un ancien du club offre ses services à Laporta !

Publié le 7 juin 2022 à 23h10 par Dan Marciano

Ces derniers jours, plusieurs joueurs auraient offert leurs services au FC Barcelone. En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria serait l'un d'eux. L'international argentin se serait proposé à Joan Laporta par le biais de son agent. Mais un autre ailier aurait contacté le club blaugrana pour exprimer son envie de rejoindre la Catalogne.

Après avoir fait ses adieux au PSG, Angel Di Maria est à la recherche d'un dernier défi en Europe avant de s'envoler vers Rosario. Un temps proche d'un départ à la Juventus, l'international argentin pourrait finalement prendre la direction de l'Espagne. Ces derniers jours, son agent aurait proposé ses services au FC Barcelone. Une tentative qui pourrait s'avérer payante puisque le club catalan serait enclin à s'attacher les services d'Angel Di Maria, âgé de 34 ans.

Mercato - PSG : Le Barça reçoit une grande nouvelle pour Di Maria ! https://t.co/gCK5ml3VNL pic.twitter.com/B64ssIocoF — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Alexis Sanchez aurait proposé ses services au Barça