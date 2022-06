Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel laisse une fenêtre de tir à Al-Khelaïfi pour le transfert de Dembélé !

Publié le 7 juin 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui va ouvrir ses portes, le PSG pourrait remplacer Angel Di Maria par un champion du monde en la personne d’Ousmane Dembélé. Pour rappel, le contrat de Dembélé arrivera à expiration le 30 juin prochain au FC Barcelone et les négociations ne laissent pas entendre qu’une prolongation soit signée dans les prochains jours. Et pour ce qui est de l’intérêt de Chelsea, le club entraîné par Thomas Tuchel ne se rapprocherait pas d’un accord non plus.

Et si Ousmane Dembélé finissait par signer au PSG ? Afin de tourner la page Angel Di Maria qui est parti en tant qu’agent libre, le président Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler son recrutement et semblerait être prêt à aller à l’encontre de l’avis de son conseiller sportif Luis Campos sur la question qui refuserait selon Le Parisien d’accueillir Ousmane Dembélé cet été. L’ailier du FC Barcelone qui n’est contractuellement lié au Barça que jusqu’au 30 juin prochain, serait une belle recrue d’après Mauricio Pochettino comme l’entraîneur argentin du PSG l’a fait savoir à Esport3 . « C'est un grand joueur. C'est un profil qui pourrait intéresser le PSG » . Pendant, le Chelsea de Thomas Tuchel est annoncé comme étant une véritable menace pour le PSG dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé. Mais qu’en est-il réellement ?

Thomas Tuchel has been promised he can take the lead on Chelsea’s transfer business by Todd Boehly in a shift designed to move closer to the Manchester City and Liverpool models | @Matt_Law_DT https://t.co/gFX8dwokzP #CFC — Telegraph Football (@TeleFootball) June 7, 2022

Chelsea pas sur le point de boucler la signature de Dembélé ?