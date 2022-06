Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a lancé les hostilités pour cette star de Guardiola

Publié le 9 juin 2022 à 9h30 par Amadou Diawara

Pour renflouer ses comptes, le FC Barcelone serait prêt à vendre Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club emmené par Xavi ne compterait laisser filer son international néerlandais que s'il parvient à recruter Bernardo Silva en échange. De son côté, le milieu de terrain de Manchester City voudrait rejoindre le Barça cet été et attendrait avec impatience que Xavi lance son assaut.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. En effet, le club emmené par Xavi songerait de plus en plus à se débarrasser de son numéro 21 pour rééquilibrer ses comptes. Conscient que Frenkie de Jong a une forte valeur marchande, le Barça serait bien décidé à le vendre lors du prochain mercato estival pour encaisser un chèque XXL. Toutefois, Xavi ne compterait pas se séparer de son milieu de terrain néerlandais dans n'importe quelles conditions. En effet, le coach du FC Barcelone n'envisagerait le départ de Frenkie de Jong que si, et seulement si, il recrute un joueur de classe mondiale à sa place. Et à en croire Mundo Deportivo , Xavi aurait choisi de s'offrir les services de Bernardo Silva pour remplacer Frenkie de Jong. D'ailleurs, l'ex-entraineur d'Al-Sadd aurait déjà bougé ses pions sur ce dossier pour obtenir gain de cause.

Une rencontre entre le Barça et le clan Bernardo Silva ce mercredi ?

D'après Mundo Deportivo , la direction du Barça se serait déjà entretenue avec Jorge Mendes à plusieurs reprises. D'ailleurs, les hautes sphères catalanes auraient même discuté avec l'agent de Bernardo Silva ce mercredi car il était en visite à Barcelone. Et alors que Joan Laporta et Mateu Alemany entretiendraient d'excellentes relations avec Jorge Mendes, l'écurie blaugrana serait en bonne voie dans le dossier Bernardo Silva. D'autant que ce dernier serait emballé par l'idée de signer au FC Barcelone.





Bernardo Silva espère que Xavi va bientôt frapper