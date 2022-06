Foot - Mercato - PSG

PSG : Le montant de l’enveloppe pour le mercato est dévoilé

Publié le 9 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 juin 2022 à 8h17

Alors que le PSG prépare un mercato estival relativement agité à toutes les lignes, Luis Campos, le nouveau directeur sportif du club de la capitale, est déjà fixé sur les moyens dont il disposera. Le Portugais aurait une base de 80M€ pour son recrutement, mais ce montant devrait très vite évoluer…

Entre l’arrivée de Luis Campos en lieu et place de Leonardo à la direction sportive du club de la capitale, le limogeage à venir de Mauricio Pochettino qui laissera place à un nouvel entraîneur et les futures départs et recrues, le mercato estival du PSG fait déjà couler beaucoup d’encre. Campos, qui a déjà démarré ce grand chantier en interne, est désormais fixé sur le montant qu’il aura à disposition pour renforcer le PSG au cours de ce mercato.

EXCLU - Mercato - PSG : Galtier patiente, Paris s’organise https://t.co/O1bSzh4ZWu pic.twitter.com/3N0SbzYUa6 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 8, 2022

Une enveloppe de base de 80M€