Mercato - PSG : Campos se fait déjà refroidir pour sa nouvelle priorité !

Publié le 8 juin 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Selon plusieurs médias français, Luis Campos s'est fixé comme priorité de recruter Milan Skriniar, un profil déjà annoncé dans le viseur de Leonardo ces dernières années. Mais lié à l'Inter jusqu'en 2023, le défenseur central discuterait d'une prolongation de contrat de quatre saisons. Heureux à Milan, il n'aurait pas particulièrement envie de quitter la Serie A cet été.

Son arrivée n'a pas encore été officialisée par le PSG, mais Luis Campos s'est déjà mis au travail, se penchant déjà sur le prochain mercato estival. Le Portugais est à la recherche d'un profil offensif pour pallier le départ d'Angel Di Maria, mais aussi d'un défenseur central. Et pour cause, Abdou Diallo n'a pas fermé la porte à un départ cet été pour retrouver du temps de jeu. Quant à Presnel Kimpembe et Marquinhos, ils ne feraient pas l'unanimité en interne, l'un pour ses déclarations sur sa situation contractuelle, l'autre pour son manque de caractère dans le vestiaire. Malgré la présence de Sergio Ramos, le PSG envisagerait de densifier ce secteur en s'attachant les services d'un défenseur, déjà habitué au haut niveau. Et selon les informations du Parisien , Luis Campos aurait ressorti un vieux dossier de Leonardo, son prédécesseur.

Skriniar pourrait prolonger à l'Inter