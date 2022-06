Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos pousse pour ce compatriote de Marco Verratti !

Publié le 8 juin 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau

Déterminé à démarrer un nouveau cycle au PSG en redéfinissant notamment la ligne de conduite et l’instauration de certaines règles en interne, Luis Campos aimerait insuffler un nouveau souffle sur l’effectif parisien et songerait notamment au jeune Gianluca Scamacca (23 ans) pour remplacer Mauro Icardi qui serait idéalement vendu cet été.

Et si le remplaçant de Mauro Icardi au PSG, qui semble faire partie de la liste des sacrifiés de Luis Campos pour le mercato estival, se nommait Gianluca Scamacca ? Malgré l’intérêt concret d’Arsenal qui aurait déjà noué les premiers liens avec la direction de Sassuolo pour un éventuel transfert de l’international italien de 23 ans d’après 90min, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi serait bien emballé par le profil de Scamacca comme Gianluca Di Marzio l’a révélé dans la journée de mardi en dévoilant un déplacement de Campos à Milan pour les préparatifs d’une telle opération.

Gianluca Scamacca pour remplacer Mauro Icardi ?