Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s’active en coulisses pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 8 juin 2022 à 11h45 par Thibault Morlain

Au terme d’une joli saison avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike va fait ses valises cet été. Pour aller où ? Dernièrement, il était expliqué qu’un transfert à Newcastle serait imminent. Il n’en serait finalement rien pour Ekitike. De quoi redonner espoir à Luis Campos qui continuerait d’avancer ses pions pour tenter de le faire venir au PSG.

Avec 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, Hugo Ekitike a montré tout son talent cette saison avec le Stade de Reims. A 19 ans, l’attaquant voit d’ailleurs de plus grandes portes s’ouvrir pour ce mercato estival. Sur le départ, Ekitike a l’embarras du choix, mais dernièrement, c’était du côté de Newcastle qu’il était envoyé. Un transfert à 46M€, bonus compris, était ainsi annoncé. Mais rien ne serait encore fait et au PSG, Luis Campos aurait toujours une chance.

Luis Campos discute en privé !

En effet, futur conseiller sportif du PSG, Luis Campos serait intéressé à l’idée de recruter Hugo Ekitike. Et le Portugais continuerait ses manoeuvres en coulisses. En effet, à l’occasion d’un podcast pour France Bleu Paris , Marc Mechenoua, journaliste pour Goal , a assuré que Luis Campos avait appelé à plusieurs reprises ces derniers jours l’entourage d’Hugo Ekitike, qui ne voudrait d’ailleurs pas aller à Newcastle cet été. A suivre…