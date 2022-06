Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers qui doit se tourner Campos pour oublier Tchouameni ?

Publié le 8 juin 2022 à 8h00 par Bernard Colas

Courtisé par le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni devrait finalement prendre le chemin de l’Espagne malgré l’intérêt du club parisien. Un transfert total estimé à 116M€ bonus compris pour les Madrilènes, obligeant Luis Campos à se focaliser sur ses autres pistes pour renforcer le milieu de terrain. Mais selon vous, vers qui doit se tourner le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi ?

Si le PSG est parvenu à un exploit en conservant Kylian Mbappé, promis au Real Madrid il y a encore quelques semaines, le club de la capitale s’apprête cette fois-ci à connaître un revers avec Aurélien Tchouaméni. Impressionnant sous le maillot de l’AS Monaco, le milieu de terrain ne cesse d’impressionner du haut de ses 22 ans, au point d’être devenu un titulaire en puissance chez les Bleus , lui qui compte déjà 10 sélections en équipe de France. Naturellement, ce profil n’a pas échappé au PSG et aux autres cadors européens, mais après son échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a fait de Tchouaméni sa priorité pour rajeunir l'entrejeu, et c’est bien Florentino Pérez qui va rafler la mise dans ce dossier.

Tchouaméni en route vers le Real Madrid

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que le Real Madrid officialise la venue d’Aurélien Tchouaméni dans ses rangs. Ce mardi, plusieurs médias ont annoncé l’existence d’un accord entre l’écurie espagnole et l’AS Monaco, qui devrait récupérer un chèque XXL pour son joueur. D’après les informations de RMC , le montant du transfert pourrait atteindre 116M€, comprenant une indemnité fixée à 80M€ et 20M€ de bonus, dont 10 facilement atteignables. Le Real Madrid devra également s’acquitter d’une taxe de 19% sur le montant de l’opération, Monaco étant considéré comme un paradis fiscal par l’État espagnol. Malgré ses efforts, le PSG va donc connaître un échec avec Aurélien Tchouaméni, et ce alors que cette piste semblait faire l’unanimité en interne, Kylian Mbappé voyant notamment d’un bon œil la venue de son compatriote.

🔴🔵 Désireux de remodeler l’entrejeu du #PSG, Luis Campos s’intéresse de près à Seko Fofana après sa grosse saison à #Lens selon @le_Parisien Comme révélé par @Le10Sport, l’#OL est aussi à l’affût, tout comme Newcastle et d’autres clubs européens📝⬇️https://t.co/yLLxmXvgQI — Bernard Colas (@BernardCls) June 6, 2022

Fofana, Pogba, De Jong… Quel joueur pour Paris ?