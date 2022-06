Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Campos… Paris a tout tenté pour Tchouaméni !

Publié le 8 juin 2022 à 9h45 par La rédaction

Auteur de très bonnes performances depuis son arrivée à l’AS Monaco en janvier 2020, Aurélien Tchouaméni était pisté par de nombreux cadors européens en vue du mercato estival. Toutefois, c’est bien le Real Madrid qui va rafler la mise, malgré les efforts du Paris Saint-Germain, qui aurait envoyé Kylian Mbappé et Luis Campos pour le faire changer d’avis.

Le Real Madrid va déjà réaliser un deuxième gros transfert. Après avoir officialisé l’arrivée libre d’Antonio Rüdiger, les Merengue auraient réussi à boucler l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco. Également courtisé par Liverpool, Chelsea et le Paris Saint-Germain, le joueur de 22 ans s’engagera avec la Casa Blanca jusqu’en 2027. Un coup dur pour le club français, qui souhaitait en faire sa nouvelle star au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti, et qui devra désormais se mettre à la recherche d’une nouvelle piste. Pourtant, les Parisiens n’ont pas lésiné sur les moyens. Cependant, si une grosse proposition a été transmise au natif de Rouen, celui-ci avait déjà fait son choix, et les efforts du PSG, qui a envoyé deux éléments très importants à sa rencontre, n’auraient rien changé.

Le PSG a tenté de faire changer Tchouaméni d’avis