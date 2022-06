Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, un joueur veut claquer la porte !

Publié le 8 juin 2022 à 8h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une forte concurrence au sein du PSG et déjà passé proche d’un départ durant le mercato de janvier, Abdou Diallo envisage bel et bien de changer d’air cet été comme l’a confirmé L’Equipe, et alors que ses dernières déclarations laissent peu de place au doute quant à ses intentions.

Ces derniers jours, au micro d’une chaine de télévision sénégalaise, Abdou Diallo (26 ans) avait clairement laissé entendre qu’il envisagerait de quitter le PSG durant le mercato estival : « Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option », indiquait le défenseur central sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Et la tendance semble plus que jamais se confirmer pour Diallo…

Abdou Diallo veut s’en aller