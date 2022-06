Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos s’attaque à une ancienne piste de l’OM !

Publié le 8 juin 2022 à 3h00 par Thomas Bourseau

Le mercato estival arrive à grands pas et pourrait voir de grands changements être opérés en interne au PSG, mais également au sein de l’effectif de l’équipe première. Le futur conseiller du président aurait déjà bougé ses pions. Luis Campos activerait une ancienne piste de l’OM en la personne de Gianluca Scamacca.

Certes, le licenciement de Leonardo n’est toujours pas officiel, et même son de cloche pour la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, Campos aurait déjà avancé ses premiers pions en coulisse et notamment en ce qui concerne la succession de Mauricio Pochettino. Le choix favori du Portugais ne serait autre que Christophe Galtier qu’il a côtoyé au LOSC. En outre, pour ce qui est du recrutement estival, Luis Campos aurait la ferme intention de mener à bien quelques dossiers et se serait tourné vers une ancienne piste activée par la direction de l’OM.

Le #PSG est intéressé par Gianluca Scamacca. Luis Campos était à Milan aujourd’hui @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2022

Luis Campos s’est rendu à Milan pour le dossier Gianluca Scamacca