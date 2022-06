Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel défie Luis Campos pour le transfert de Milan Skriniar !

Publié le 8 juin 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Alors que Milan Skiniar serait perçu comme étant la potentielle grande recrue défensive aux yeux de Luis Campos, nouveau conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi au PSG, le Chelsea de Thomas Tuchel n’entendrait pas laisser le champ libre au Paris Saint-Germain pour le défenseur de l’Inter sous contrat jusqu’en juin 2023.

Comme ce fut déjà le cas par le passé, les hauts dirigeants du PSG s’intéresseraient au profil de Milan Skriniar. En effet, l’international slovaque de 27 ans serait perçu comme étant une piste prioritaire de Luis Campos pour le mercato estival. Le nouveau conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi estimerait qu’une concurrence plus forte au poste de défenseur central serait primordiale et aurait entamé les discussions avec le clan Skriniar il y a de cela trois semaines à présent à en croire les informations de L’Équipe . Ce mercredi, Le Parisien , qui a été le premier média à divulguer cette information, et RMC Sport, ont affirmé un intérêt du PSG pour le défenseur de l’Inter, sous contrat jusqu’en juin 2023.

🚨Info : Milan Škriniar 🇸🇰 est bien ciblé par le #PSG au même titre que.... #Chelsea.• Mais l'Inter Milan reçoit aussi des sollicitations de clubs anglais pour Alessandro Bastoni 🇮🇹. Si l'un des deux part, l'autre sera retenu. https://t.co/QfNmruWRsb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 8, 2022

Tuchel ferait de Skriniar une véritable priorité !