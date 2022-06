Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme promesse de Joan Laporta pour le recrutement estival !

Publié le 8 juin 2022 à 19h00 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone se trouve dans une phase économique si délicate que le président Joan Laporta aurait même reconnu en interne qu’il ne pourrait pas faire le moindre mouvement sur le marché des transferts en l’état actuel des choses. Néanmoins, un mercato XXL ne serait qu’à un vote près des socios ce jeudi selon les propos de Laporta.

Le FC Barcelone est toujours en grande difficulté financière malgré le redressement effectué par l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta depuis son élection à la présidence en mars 2021. Et la situation économique délicate dans laquelle le Barça est engluée empêcherait le comité de direction de pouvoir annoncer les recrutements de Franck Kessié et d’Andreas Christensen libres de tout contrat. En effet, un dégraissage d’effectif serait inéluctable pour que l’ancien joueur du Milan AC et l’ex-défenseur de Chelsea puissent être enregistrés dans la liste de la Liga par rapport au plafond salarial instauré. D’après El Chiringuito, le président Joan Laporta serait même dernièrement allé plus loin en assurant qu’à l’instant T, il ne pourrait recruter personne. « Je n'ai pas d’argent pour signer qui que ce soit ».

💰❌ "LAPORTA le dijo al VALENCIA: 'NO tengo DINERO para fichar a nadie'".¡Atento a lo que desvela @kike_mateu en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/WqfsvPTKuW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2022

« Cela veut dire qu’on aura un patrimoine net positif, on aura un taux d’endettement normal et recruter pour être compétitif »