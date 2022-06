Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Salah, Ben Yedder... Laporta a tout prévu en cas d’échec avec Lewandowski !

Publié le 8 juin 2022 à 15h30 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone aimerait recruter un nouvel attaquant et aurait jeté son dévolu sur Robert Lewandowski. Cependant, le Bayern Munich ne serait pas vraiment ouvert à un départ du Polonais malgré le fait que son contrat expire en juin 2023. De ce fait, le club catalan explorerait d’autres pistes sur le marché et aurait placé quelques noms sur sa liste.

Malgré la présence de Pierre-Emerick Aubameyang dans l’effectif, le FC Barcelone serait toujours à la recherche d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le club catalan travaillerait sur le transfert de Robert Lewandowski. Le Polonais - dont le contrat expire en juin 2023 - n’a pas prolongé et nourrirait des envies de départ cet été. Néanmoins, le Bayern Munich ne serait pas vraiment ouvert à un départ de l’attaquant de 33 ans lors du prochain mercato estival, surtout si le club bavarois ne parvient pas à le remplacer. Si Robert Lewandowski semble être la priorité, Joan Laporta prévoirait tout de même le coup et aurait ouvert d’autres dossiers pour recruter un attaquant cet été.

Mercato - Barcelone : Pour oublier Lewandowski, Xavi envisage un coup à 40M€ ! https://t.co/6ZhqvRtBvF pic.twitter.com/MuV0s7sxv9 — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Laporta pense à Morata et Moreno en cas d'échec avec Lewandowski

Comme l’explique SPORT , Xavi garderait encore un œil sur Alvaro Morata. Le technicien catalan avait déjà essayé de le recruter l’hiver dernier mais les négociations avec l’Atletico de Madrid n’ont abouti à rien. La Juventus ne compterait pas s’aligner sur le montant de 35M€ fixé par les Colchoneros et l’attaquant de 29 ans devrait retourner en Espagne cet été. Xavi apprécierait le profil d’Alvaro Morata, qui effectue un gros travail de pressing à son poste. Gerard Moreno serait également envisagé par le FC Barcelone cet été. L’international espagnol de Villarreal est plutôt polyvalent puisqu’il est capable de jouer seul en pointe, à deux attaquants et même sur les ailes. Cependant, ses statistiques ne sont pas vraiment incroyables (seulement 13 buts et 6 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues). Mais le FC Barcelone envisagerait également des pistes en-dehors de l’Espagne.

Salah, Lukaku, Werner et Ben Yedder également dans la short-list du Barça