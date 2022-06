Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance les grandes manœuvres pour Galtier !

Publié le 8 juin 2022 à 18h45 par Dan Marciano mis à jour le 8 juin 2022 à 18h46

En poste à l'OGC Nice, Christophe Galtier ne cacherait plus son envie de rejoindre le PSG cet été afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino. Le technicien français serait prêt à relever ce défi et aurait annoncé son choix à son entourage. Désormais, il attend un signe du club parisien et notamment de Luis Campos, son ancien responsable au LOSC.

Les dès sont jetés pour Mauricio Pochettino. Fragilisé depuis la défaite de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions, le technicien devrait être remercié dans les prochains jours, à l'issue d'une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi. Conseiller du président, Luis Campos a anticipé l'après-Pochettino. Comme le confirme Fabrizio Romano, journaliste italien, le Portugais a comme priorité de s'attacher les services de Christophe Galtier, en poste à l'OGC Nice.

Info : Christophe #Galtier veut rejoindre le #PSG et l'a fait savoir aux dirigeants de l'#OGCN. Des négociations sont en cours entre Nasser Al-Khelaïfi et la direction niçoise. Le Paris Saint-Germain discute toujours avec Zinedine #Zidane. pic.twitter.com/svDFooG2vH — Fabien Guyon (@FabienG22) June 8, 2022

Le PSG discute avec Nice pour Galtier