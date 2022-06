Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, les feux passent au vert pour Ousmane Dembélé !

Publié le 8 juin 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Bien que Luis Campos ne soit pas emballé par l’option Ousmane Dembélé, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à accueillir l’ailier du FC Barcelone qui pourrait devenir agent libre cet été. Entraîneur du PSG, étant certes sur la sellette, Mauricio Pochettino a validé cette piste à la presse espagnole.

Avant la clôture du mercato estival, il se pourrait que le PSG mette la main sur un nouvel agent libre cet été, comme ce fut le cas il y a un an avec Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi. Cette fois-ci, et pour combler le vide laissé par Angel Di Maria, le comité de direction du PSG s’intéresserait au profil d’Ousmane Dembélé. Et plus particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi selon Foot Mercato , qui piloterait cette opération à l’encontre de la volonté de son nouveau conseiller sportif Luis Campos. Et Mauricio Pochettino valide la piste Dembélé.

« C'est un profil qui pourrait intéresser le PSG »