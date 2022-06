Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour José Mourinho, c'est terminé !

Publié le 8 juin 2022 à 16h45 par La rédaction

Après une saison plutôt ratée, Mauricio Pochettino ne devrait pas continuer à entraîner le PSG l’année prochaine. Malgré un contrat se terminant en 2023, les dirigeants parisiens s’activeraient déjà pour remplacer le technicien argentin. Ainsi, le nom de José Mourinho revenait avec insistance du coté de la capitale française, mais le « Spécial One » ne devrait pas débarquer cet été…

L’incertitude continue au PSG ! En effet, après des résultats peu probants dans les coupes nationales, et surtout une élimination prématurée en Ligue des Champions face au Real Madrid, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu sur le banc parisien. Les dirigeants auraient déjà coché plusieurs noms, et notamment celui de José Mourinho. Vainqueur de la Ligue Europa Conférence fin mai avec la Roma, le Portugais déclarait alors : « Je dois terminer la saison du mieux que nous pouvons et commencer à 100 % la saison prochaine, car je ne cherche pas à changer. Je ne pouvais pas quitter le club dès ma deuxième saison, je ne pouvais pas faire ça au club. Donc, la saison prochaine, je suis là » . Une annonce forte qui laissait peu de place au doute.

Mourinho définitivement écarté.