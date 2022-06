Foot - Mercato - OL

Mercato - Officiel : L’OL annonce le retour de Lacazette !

Publié le 9 juin 2022 à 8h52 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 juin 2022 à 9h01

Comme prévu, l’OL enregistre le retour d’Alexandre Lacazette qui, après être arrivé en fin de contrat avec Arsenal, revient donc au sein de son club formateur qui lui a fait signer un contrat de trois ans pour le relancer. L’opération a été officialisée ce jeudi matin par le club rhodanien.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Alexandre Lacazette (31 ans) revient en Ligue 1 et plus précisément à l’OL, son équipe de cœur ! Arrivé au terme de son contrat avec Arsenal qui n’a pas souhaité le conserver, le buteur français revient donc au Groupama Stadium cet été, cinq ans après son départ de l’OL pour les Gunners avec gros transfert de 53M€ à l’époque.

Il nous a manqué aussi... LE GÉNÉRAL @LacazetteAlex EST DE RETOUR !#GénéralLacazette 🫡🔴🔵 #LACAZETTE2025 #MadeInOL https://t.co/KUZEISNMiI — Olympique Lyonnais (@OL) June 9, 2022

Lacazette… et après Tolisso ?