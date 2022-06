Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Camavinga, Raphinha… Rennes s’en frotte les mains !

Publié le 9 juin 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Eduardo Camavinga fait le bonheur du Real Madrid. De son côté, Raphinha pourrait lui rejoindre l’autre grand du championnat espagnol, le FC Barcelone. Des réussites qui feraient actuellement un grand heureux : Rennes. L’ancien club du Français et du Brésilien se frotte en effet les mains puisque de jolies sommes pourraient rentrer rapidement.

Rennes vient donc de terminer la Ligue 1 à la 4ème place, au terme d’une très belle saison sous les ordres de Bruno Génésio. Ce dernier a su tirer le meilleur de son effectif. Pourtant, ces dernières saisons, les Bretons ont perdu certains de leurs plus grands talents. L’été dernier, c’est Eduardo Camavinga qui a été vendu au Real Madrid. Auparavant, c’était Raphinha qui avait fait ses valises pour rejoindre Leeds.

« Ça se chiffre en millions »