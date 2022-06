Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore une chance pour le Qatar avec Paul Pogba ?

Publié le 8 juin 2022 à 22h30 par Alexandre Higounet

Le délai pour l’officialisation de la signature de Paul Pogba à la Juve interpelle, alors que le milieu de terrain a déjà acté son futur départ de Manchester United au terme de son contrat à la fin du mois. L’affaire ne serait-elle pas tout à fait pliée ? Le Paris Saint-Germain est-il encore dans la course ? Analyse.

Selon les dernières informations des médias italiens, Paul Pogba aurait bel et bien tranché sur son avenir, fermant la porte au Paris Saint-Germain pour s’engager à la Juve, moyennant un salaire autour de 10 millions d’euros net par ans, bonus compris. Selon calciomercato.com , seuls quelques détails resteraient à régler. Pourtant, au cours d’un entretien accordé à Sept à huit , le champion du monde a éludé la question de son avenir, n’évoquant que la question équipe de France : « Mes objectifs ? Gagner des trophées. J’espère être au Qatar, c’est une fierté, un rêve de représenter la France. Si j’y suis, j’espère la gagner. Mon rêve le plus fou ? Remporter une nouvelle Coupe du monde. Ce serait magique de rentrer dans l’histoire du football ». Et lors de l’émission Uninterrupted , Pogba en a rajouté une couche, expliquant notamment : « Je prends mon temps, je réfléchis, j'assemble les différentes pièces du puzzle. Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même. Je veux m'amuser à faire ce que je fais, sinon je ne peux pas donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je recherche ».

Mercato - PSG : Paul Pogba annonce la couleur pour son avenir ! https://t.co/3TdBfp9mXJ pic.twitter.com/UsCbR3fjA9 — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Rien d’autre que la Juve…