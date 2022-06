Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre pour Paul Pogba !

Publié le 8 juin 2022 à 5h00 par Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG aurait ouvert le dossier Paul Pogba et surveillerait son évolution depuis quelque temps. Néanmoins, sa grande annonce ne devrait pas intervenir comme prévu lors de la diffusion de son documentaire sur Prime Video.

Paul Pogba est officiellement agent libre depuis le mercredi 1er juin avec l’annonce de son départ de Manchester United, qui a précédé la sienne sur ses réseaux sociaux. Malgré certains épisodes délicats que Pogba a dû traverser chez les Red Devils , sa sortie où il a été hué face à Norwich en fin de championnat en étant un exemple, Paul Pogba a tenu à remercier les supporters de Manchester United tout de même. Et maintenant ? Bien que Leonardo ait ouvert le dossier Pogba il y a à présent un an, le fait que le directeur sportif du PSG ait été démis de ses fonctions et remplacé par Luis Campos diminuerait les chances du Paris Saint-Germain de l’attirer au Parc des princes. D’ailleurs, selon le journaliste de TMW Tancredi Palmeri, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé aurait scellé une éventuelle venue de Pogba au PSG et le club de la capitale aurait fait part de ce retournement de situation au champion du monde tricolore.

Casi todo listo para la vuelta de Pogba a la Juve. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 6, 2022

Une annonce pas avant juillet pour Pogba !