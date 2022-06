Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Un ancien de la maison lâche une réponse à Aulas pour son retour !

Publié le 8 juin 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Actuellement en poste à Rennes, Bruno Génésio s'est longuement confié sur son passage à Lyon et sur un possible retour à l'OL. Le technicien ne pense pas à revenir dans le Rhône, malgré l'envie de Jean-Michel Aulas, président du club. Actuellement en vacances, l'entraîneur devrait revenir en Bretagne dans les prochains jours pour préparer la saison.

Bruno Génésio a tout connu à l'OL. Ancien joueur, il avait, fait son retour à Lyon en 2007 en tant que recruteur. Par la suite, le technicien avait pris en main l'équipe réserve, puis l'équipe première en 2015. Mais lors de son passage, Génésio n'avait pas échappé aux critiques, notamment de la part de certains supporters lyonnais. En 2019, il prenait la décision de quitter l'OL. Aujourd'hui à Rennes, l'entraîneur est revenu sur son passage et a écarté l'idée d'un retour lors de l'émission Rothen Régale.





« Sans trahir de secrets, le président a essayé de me convaincre de changer d'avis »