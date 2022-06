Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Annoncé à l'OM, Dries Mertens a une priorité pour son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 17h00 par La rédaction

Désireux de renforcer chaque secteur de son effectif lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille se montre ambitieux. En attaque notamment, les Phocéens souhaitent à nouveau piocher à Naples, après avoir recruté Arkadiusz Milik en janvier 2021. Effectivement, l’OM s’intéresserait à Dries Mertens, qui regarderait toutefois ailleurs que du côté de la Canebière.

L’Olympique de Marseille compte frapper fort lors du mercato estival. En effet, Pablo Longoria souhaite offrir à Jorge Sampaoli un effectif capable de faire bonne figure en Ligue des champions, et cible de nombreux joueurs. Les Phocéens veulent se montrer ambitieux, et s’intéresseraient à la situation de Dries Mertens. Auteur de 13 buts et 2 passes décisives en 37 rencontres avec Naples cette saison, l’international belge sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et son bail ne sera pas prolongé. Ce dernier demanderait un salaire annuel de 4M€, jugé trop élevé par le club italien. Toutefois, si l’OM souhaite faire du joueur de 35 ans la future star de son secteur offensif, Mertens aurait semble-t-il une autre priorité.

Mertens veut rejoindre l’AS Rome