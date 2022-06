Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aulas débarque dans le dossier Jordan Veretout !

Publié le 8 juin 2022 à 15h15 par La rédaction

Alors que Boubacar Kamara a décidé de quitter librement l’Olympique de Marseille pour s’engager avec Aston Villa, son successeur est activement recherché. Plusieurs joueurs sont ciblés par Pablo Longoria, et Jordan Veretout est l’un d’entre eux. Toutefois, l’OM ne serait pas seul sur ce dossier, et devrait faire face à la concurrence de l’Olympique Lyonnais.

Le mercato estival devrait être rythmé pour l’Olympique de Marseille. En effet, après avoir décroché sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les Phocéens veulent se renforcer en conséquence. Cependant, Pablo Longoria devra également composer avec le départ de certains joueurs. Alors que son contrat arrivait à expiration, Boubacar Kamara s’est d’ores et déjà engagé en faveur d’Aston Villa, et son successeur est activement recherché. Jordan Veretout est notamment sur les radars de l’OM. Toutefois, un autre prétendant aurait fait son apparition sur ce dossier.

Lyon s’intéresse à Veretout

L’Olympique de Marseille ne pourra finalement pas s’occuper du dossier Jordan Veretout en toute tranquillité, et devra faire face à la concurrence de l’un de ses rivaux français. En effet, selon les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique Lyonnais serait également intéressé par le milieu de terrain de l’AS Roma. Apparu à 50 reprises cette saison, le joueur de 29 ans pourrait retrouver la Ligue 1, lui qui est déjà passé par le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne.