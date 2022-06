Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas, Gillett... Le rachat de l'OL se précise !

Publié le 8 juin 2022 à 17h30 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2022 à 17h36

L’Olympique Lyonnais se rapproche de plus en plus d’une reprise du club, plus précisément du rachat de 40% des parts du capital. Cette arrivée de nouveaux investisseurs ne devrait cependant pas contrarier le poste de Jean-Michel Aulas, qui restera quoi qu’il arrive à la présidence lyonnaise.

Il va y avoir du changement du côté de l’Olympique Lyonnais. Depuis plusieurs mois, Jean-Michel Aulas était à la recherche de nouveaux investisseurs, afin de racheter pas moins de 40% du capital de son club. Il s’agit de récupérer les parts de Pathé (19,36%) et IDG (19,85), mises en vente depuis le 8 mars dernier. Après des semaines de tractations, le président lyonnais semble toucher au but. D’après les informations de RMC Sport , parmi cinq offres de reprise reçues, trois offres, toutes américaines, sont encore en course pour reprendre l’Olympique Lyonnais.

🚨 Rendez-vous ce jeudi matin à partir de 9h00 pour une conférence de presse en présence de @JM_Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. 📱💻 À suivre en live #OLPLAY 👉 https://t.co/szeffqZvpc pic.twitter.com/gDrY8rduqa — Olympique Lyonnais (@OL) June 8, 2022

L’ancien directeur de Liverpool à l’OL ?

L’une des offres serait à l’initiative de Foster Gillett. Cet homme d’affaires âgé de 45 ans a déjà occupé des fonctions dans le monde du football, puisqu’il a notamment été directeur de Liverpool entre 2007 et 2010, lorsque son père, George, était propriétaire de la mythique équipe anglaise. Alors que le fils Gillett était il y a plusieurs mois en pourparlers avec l’état-major de Derby County pour prendre en main le club entrainé par Wayne Rooney, il semble désormais se tourner vers l’Olympique Lyonnais. L’Equipe avance même que Foster Gillett est le mieux placé pour reprendre le club aux sept titres de champion de France, avec une offre à hauteur de 600M€, le faisant devenir actionnaire majoritaire en possédant plus de 50% des parts du club. Le quotidien précise que dès son arrivée, il investirait immédiatement 100M€ afin que Lyon possède une marge de manœuvre importante sur le marché des transferts cet été.

Deux autres offres sur la table