Mercato - OL : C'est fait, Aulas a bouclé un énorme retour !

Publié le 8 juin 2022 à 17h10 par Dan Marciano

En fin de contrat à Arsenal, Alexandre Lacazette va bien retourner à l'OL, son club formateur et de cœur. L'attaquant a accepté la proposition de Jean-Michel Aulas, même si l'équipe ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. L'international français aurait signé un contrat de trois ans et devrait être présenté à la presse ce jeudi matin.

« Un jour un gunner, toujours un gunner ». Par cette phrase publiée sur son compte Twitter , Alexandre Lacazette officialisait son départ d'Arsenal. En fin de contrat, l'international français n'a pas été conservé par les Gunners . Libre de rejoindre l'équipe de son choix, l'attaquant ne manquait pas de propositions, notamment en Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com, Rennes avait manifesté son intérêt, mais Lacazette n'a pu dire non à l'OL, son club formateur.

Once a gunner, Always a Gunner.❤️♣️ pic.twitter.com/RouDBIiGVy — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) June 3, 2022

Lacazette a signé son contrat avec Lyon