Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement du Barça est figé jusqu’à nouvel ordre !

Publié le 9 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

En marge du mercato estival qui va officiellement ouvrir ses portes dans les prochains jours, le FC Barcelone semble déjà avoir avancé ses pions sur plusieurs opérations. En attestent les arrivées déjà entérinées de Franck Kessié et d’Andreas Christensen ou alors les coups Marcos Alonso, Raphinha, Angel Di Maria et surtout Robert Lewandowski, grande priorité blaugrana. Cependant, en l’état, le président Joan Laporta aurait avoué avoir les pieds et les poings liés par la situation économique du club.

Après son joli mercato hivernal au cours duquel son FC Barcelone a su mettre la main sur pas moins de quatre renforts, Joan Laporta avait les idées claires dès le mois de mars en ce qui concerne la session estivale des transferts. Après Dani Alves, Pierre-Emerick Aubameynag et Ferran Torres qui ont tous été recrutés lorsqu’Adama Traoré a pour sa part été prêté par Wolverhampton, le président du FC Barcelone annonçait la couleur à Mundo Deportivo pour la suite des opérations au Barça. « Nous travaillons pour que la limite salariale que nous avons, qui selon La Liga est négative d'un montant important, soit inversée afin que nous puissions faire venir des joueurs pour renforcer l'équipe. Nous le faisons en parallèle, en travaillant sur la question financière et en obtenant plus de ressources pour avoir la marge salariale dont nous avons besoin, et en même temps nous travaillons depuis la gestion sportive pour incorporer quatre ou cinq renforts dont nous pensons que l'équipe a besoin pour être de plus en plus compétitive ». Quatre ou cinq renforts sont donc attendus en Catalogne par le président Joan Laporta. À ce jour, il semblerait qu’un accord total ait été trouvé pour les venues de Franck Kessié et d’Andreas Christensen dont les contrats au Milan AC et à Chelsea sont arrivés à expiration. Néanmoins, aucune officialisation n’a eu lieu.

💰❌ "LAPORTA le dijo al VALENCIA: 'NO tengo DINERO para fichar a nadie'".¡Atento a lo que desvela @kike_mateu en #ChiringuitoBarcelona! pic.twitter.com/WqfsvPTKuW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 6, 2022

« Je n'ai pas d’argent pour signer qui que ce soit »