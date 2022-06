Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a choisi son futur club !

Publié le 8 juin 2022 à 12h10 par Axel Cornic

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait être l’un des jolis coups du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. Mais l’avenir de l’ailier français pourrait bien s’écrire en Angleterre, ou son ancien entraineur Thomas Tuchel aimerait l’avoir sous ses ordres à Chelsea. Et il semble bien être tout proche de toucher au but...

En Catalogne, on est passé par tous les sentiments pour Ousmane Dembélé. Critiqué pendant ces cinq dernières années, poussé vers la sortie par un FC Barcelone qui souhaitait à tout prix s’en débarrasser, puis mis sur un piédestal par Xavi et prié de prolonger son contrat... oui, le Français a tout connu. C’est désormais un départ en fin de contrat qui semble l’attendre, puisqu’il est désormais très improbable de le voir signer une prolongation. Plusieurs clubs lui font les yeux doux et c’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui avait déjà tenté de recruter Dembélé lorsqu’il avait explosé au Stade Rennais.

Mercato - PSG : Tuchel laisse une fenêtre de tir à Al-Khelaïfi pour le transfert de Dembélé ! https://t.co/x68kezzKar pic.twitter.com/uDelvHqzMD — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

Dembélé veut aller à Chelsea avec Tuchel