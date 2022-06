Mercato - Real Madrid : Dernière étape pour le transfert de Tchouaméni

Foot - Mercato - Real Madrid

Malgré l'intérêt du PSG, Aurélien Tchouaméni serait parti pour rejoindre le Real Madrid. En effet, le club merengue et l'AS Monaco auraient signé l'accord pour le transfert de l'international français. Alors qu'il devrait finir sa visite médicale ce vendredi soir, Aurélien Tchouaméni n'aurait plus qu'à parapher son nouveau bail pour devenir officiellement un joueur de la Maison-Blanche.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait déjà condamné à partir cet été. Etincelant sous les couleurs monégasques, l'international français aurait tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid. Et alors qu'il aimerait quitter la Ligue 1, Aurélien Tchouaméni aurait décidé de rejoindre le club merengue, plutôt que l'écurie parisienne. D'ailleurs, son transfert au Real Madrid serait imminent.

Update on Aurelién Tchouaméni deal. It's finally signed between Real Madrid and Monaco, while Tchouaméni will complete the final part of his medical tests right after the game between France and Croatia. ⭐️🇫🇷 #RealMadrid Contracts are ready, just waiting for Tchouaméni to sign. pic.twitter.com/oFT2nWQQFX