Mercato - PSG : Au coeur d’une bataille entre Liverpool et le Bayern, Mané affiche un souhait fort

Publié le 9 juin 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG a été annoncé comme étant une option prise en considération par Sadio Mané dernièrement, en raison du contrat XXL que le club parisien pourrait lui proposer selon la presse allemande, le Bayern Munich semble être la prochaine destination de l’ailier de Liverpool. Et pour cette opération, Mané souhaiterait faire les choses bien. Explications.

« 60% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool ? N’est-il pas ce que vous voulez ? Je ferai ce que vous voulez. Vous verrez par vous-même ce qui va se passer, le meilleur reste à venir ». Au coeur des plus folles rumeurs pour son avenir, qu’il s’écrive au PSG qui pourrait lui proposer un joli contrat et qui serait une option qui plairait au principal intéressé selon Christian Falk ou au Bayern Munich qui fait office de favori pour son transfert, Sadio Mané faisait passer le message ci-dessus en conférence de presse vendredi dernier. De quoi lancer les festivités et d’enchaîner les rumeurs sur le possible recrutement de Mané au Bayern Munich, son contrat ne courant que jusqu’en juin 2023 et de permettre à Sadio d’en rajouter une couche en n’omettant pas de faire part de son affection envers l’OM quelques heures après sa première grande déclaration dans la presse. « Le Bayern Munich, le Real Madrid ou Barcelone ? Vous savez vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment… Mon équipe c’est Marseille. (…) Je pense que ma déclaration a déjà fait le tour du monde alors c’est le lieu de dire que je suis encore sous contrat avec Liverpool et c’est un club que je respecte beaucoup. Maintenant comme j’ai dit on verra ce qui va se passer » . Refusant d’être « dans le pétrin » envers les supporters de Liverpool, Sadio Mané entendrait bien soigner son départ, qu’il soit au PSG ou au Bayern Munich.

Liverpool et le Bayern Munich ne s’entendent pas sur le prix du transfert !

Ces dernières heures, les dirigeants du Bayern Munich auraient dégainé une deuxième offre pour le transfert de Sadio Mané à leurs homologues de Liverpool de 27,5M€ et 7,6M€ de bonus atteignables grâce à une victoire du Bayern Munich en Ligue des champions et un Ballon d’or remporté par Sadio Mané lors des trois prochaines saisons. Une offre qualifiée de « risible » par Liverpool qui considérerait cela comme étant fantaisiste d’après les informations de The Athletic . Les demandes des Reds pour l’indemnité de transfert de Sadio Mané seraient toujours à hauteur de 50M€. Et bien que le directeur sportif du Bayern, à savoir Hasan Salihamidzic, soit prêt à prendre la direction de Liverpool afin de discuter du transfert du Sénégalais, les Bavarois étant en quête d’une nouvelle tête d’affiche après une grosse désillusion européenne face à Villarreal, Liverpool ne reverrait pas sa position et attendrait toujours les 50M€ en question en prenant pour exemple les demandes du Bayern Munich au FC Barcelone pour le transfert d’un Robert Lewandowski de trois ans l’aîné de Sadio Mané. De leur côté, les dirigeants du Bayern Munich soulignent le fait que pour seulement une année de contrat, Liverpool leur a versé une somme de 29M€ en 2020.

🔴 #LFC growing hopeful of club-record deal for Darwin Nunez🔴 Striker wants move to Anfield over #MUFC or Atletico🔴 Nagelsmann driving Bayern pursuit of Mane🔴 Sporting director Salihamidzic keen to fly to Merseyside📝 @JamesPearceLFC @honigstein https://t.co/3auzDAPD2f — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 8, 2022

