Mercato - PSG : Quelle piste offensive doit-être la priorité de Luis Campos cet été ?

Publié le 9 juin 2022 à 8h00 par Dan Marciano

Passé par le LOSC ou l'AS Monaco au cours de sa carrière, Luis Campos débarque dans la capitale pour occuper le rôle de conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi. Chargé du recrutement, le Portugais s'est déjà penché sur plusieurs dossiers, notamment sur le recrutement d'un profil offensif. Ces derniers jours, plusieurs pistes sont apparues dans l'orbite du PSG, mais quel joueur doit être la priorité de la nouvelle direction parisienne ?

La révolution a débuté au PSG ! Même si le club n'a pas encore officialisé son arrivée, Luis Campos devrait bien prendre la succession de Leonardo, mis à pied après la dernière journée de championnat face au FC Metz. Passé par l'AS Monaco et le LOSC, le Portugais portera le titre de conseiller sportif et se consacrera, surtout, au recrutement. Le responsable, qui devrait garder son poste de conseiller au Celta Vigo, n'a pas attendu l'annonce du PSG pour se mettre au travail. Comme indiqué par Le Parisien , Luis Campos espère recruter un défenseur central, au moins un milieu de terrain, mais aussi un profil offensif. Malgré les présences de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, le club de la capitale souhaite remplacer numériquement Angel Di Maria, libéré par la formation parisienne et aujourd'hui proche du FC Barcelone. Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur de Campos.

