Mercato - Real Madrid : Après Modric, Tchouaméni est tout proche de signer !

Publié le 8 juin 2022 à 19h15 par La rédaction

Après avoir officialisé la prolongation de contrat de sa star de l’entrejeu Luka Modric jusqu’en juin 2023, le Real Madrid devrait prochainement annoncer l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni en provenance de l’AS Monaco qui a été considérablement lié au PSG ces dernières semaines. Le club espagnol est d’ailleurs déjà au travail concernant la présentation du milieu de terrain français.

Le Real Madrid passe à la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Aujourd’hui, la Maison Blanche a annoncé la prolongation de contrat de son milieu de terrain Luka Modric (36 ans). L’international croate est désormais lié aux madrilènes jusqu’en juin 2023. Mais les Merengue ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’ils sont sur le point de finaliser l’arrivée d’un nouveau renfort de poids dans l’entrejeu au nez et à la barbe du PSG ainsi que de Liverpool.

