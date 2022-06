Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour le prochain club de Gareth Bale !

Publié le 8 juin 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Gareth Bale ne sera pas conservé par le Real Madrid. Le Gallois doit donc se trouver un point de chute pour la saison prochaine. L’ailier de 32 ans aurait d’ailleurs une préférence pour son avenir puisqu’il souhaiterait rester dans la capitale espagnole. Dans cette optique, deux clubs seraient intéressés par Gareth Bale.

Recruté en 2013 pour former un trio incroyable avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Gareth Bale n’évoluera plus au Real Madrid la saison prochaine. Son contrat arrive à son terme cet été et il ne sera pas prolongé. Le club madrilène lui a d’ailleurs déjà fait ses adieux dans un communiqué, confirmant le départ du Gallois. Désormais, Gareth Bale doit se trouver une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Le joueur de 32 ans aurait d’ailleurs une priorité assez claire pour son avenir.

Mercato - Real Madrid : L’entraîneur de Gareth Bale annonce la couleur ! https://t.co/ivbE3dV5IR pic.twitter.com/JUDFYi2QDh — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Bale veut rester à Madrid, Getafe et le Rayo Vallecano sont sur le coup