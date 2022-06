Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Officiel : Le Real Madrid fait ses adieux à Gareth Bale !

Publié le 1 juin 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

En fin de contrat à la fin du mois, Gareth Bale ne sera pas prolongé et quittera le Real Madrid après neuf ans passés au club. Dans un communiqué, les Merengue ont tenu à exprimer toute leur gratitude envers le Gallois pour les nombreux services qu’il a rendus durant tout son passage, malgré une période très délicate ces dernières années.

Depuis de très longs mois maintenant, Gareth Bale traverse une passe très difficile au Real Madrid. Et son cauchemar prendra fin le 30 juin prochain. Son contrat avec le club madrilène expire à cette date et il ne sera pas prolongé. Après neuf ans passés chez les Merengue , Gareth Bale changera donc définitivement d’équipe la saison prochaine, après un prêt peu concluant à Tottenham en 2020-2021. Malgré un nouveau sacre en Ligue des champions, cet exercice s’est avéré plutôt chaotique pour Gareth Bale puisqu’il n’a bénéficié que de très peu de temps de jeu (seulement 290 minutes disputées en sept apparitions, pour un unique but). Mais malgré cela, le Real Madrid a tenu à lui exprimer toute sa gratitude avant son départ, le considérant comme une légende de la Casa Blanca .

Mercato - Officiel : Gareth Bale annonce son départ du Real Madrid ! https://t.co/UHbOyrwn7b pic.twitter.com/pbEV6Gxuw9 — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Pour le Real Madrid, Gareth Bale est « un joueur qui fait déjà partie de la légende de ce club pour toujours »