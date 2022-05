Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie du clan Bale !

Publié le 27 mai 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Jonathan Barnett, agent de Gareth Bale, s’est exprimé au sujet de l’avenir de son protégé... dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin prochain.

La longue histoire entre Gareth Bale et le Real Madrid va se terminer. Arrivé en 2013 dans le cadre d’un transfert dépassant les 100M€, le Gallois a remporté énormément de titres avec les Blancos , mais a également été l’un des joueurs les plus critiqué. Ses innombrables blessures et ses déclarations tendancieuses ont donné naissance à de grosses polémiques qui lui ont au final valu le titre de Madrilène le plus détesté par les supporters, qui ont réclamé plusieurs fois son départ. Cela devrait enfin arriver à la fin de la saison, puisque le contrat de Bale se termine le 30 juin prochain et le Real Madrid a déjà annoncé ne pas vouloir le prolonger.

« Je ne sais pas ce qu’il fera l’année prochaine »