Mercato - OM : Longoria a un problème pour l’avenir d’Amine Harit !

Publié le 27 mai 2022 à 23h45 par Thibault Morlain

Alors qu’Amine Harit a bien terminé la saison avec l’OM où il a été prêté par Schalke 04, on ne devrait toutefois pas le revoir avec les Phocéens. Explications.

La saison étant désormais terminée, du côté de l’OM, on se concentre sur le mercato estival. Alors que Pablo Longoria va tenter de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, l’une des questions est de savoir ce qui arrivera aux joueurs prêtés qui n’avaient pas d’option d’achat. C’était ainsi le cas de William Saliba et Amine Harit, cédés respectivement par Arsenal et Schalke 04. Du côté de l’OM, on aimerait bien revoir Saliba et Harit la saison prochaine sur la Canebière. Toutefois, cela pourrait bien être impossible d’un point de vue financier.

Un accord impossible entre l'OM et Schalke !

Entre l’OM et Amine Harit, l’histoire ne devrait donc durer qu’une saison. En effet, cela serait très compliqué de revoir le Marocain au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Selon les informations de Bild , Pablo Longoria ne serait prêt à reprendre Harit qu’uniquement sous la forme d’un prêt. Une opération qui ne plairait pas à Schalke 04, qui tablerait sur un transfert sec du milieu offensif, moyennant 10M€. Les positions divergent et il semble donc difficile de trouver un terrain d’entente…