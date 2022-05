Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe à l’action pour ses deux grandes priorités de l’été !

Publié le 27 mai 2022 à 12h30 par La rédaction mis à jour le 27 mai 2022 à 12h31

Déjà focalisé sur le mercato de l’OM, Pablo Longoria a ciblé deux priorités pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli : William Saliba et Mohamed-Ali Cho. Le président espagnol va devoir batailler pour conserver l’international français, mais aussi pour attirer l’ailier d’Angers qui intéresse plusieurs écuries européennes.

Le mercato de l’OM est lancé. Après une saison satisfaisante conclue par une qualification directe en Ligue des Champions, Pablo Longoria a déjà tourné la page pour se focaliser sur le marché des transferts. « On doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Un certain nombre de joueurs sont partis, on doit les remplacer. Pour permettre à l’équipe de tourner, d’impliquer tous les joueurs dans une rotation. Mais notre objectif est surtout de construire un projet sur le long terme, avec des profils adaptés à Jorge Sampaoli. Cela fait plusieurs semaines désormais que l’on a commencé à travailler sur différentes pistes. Nous sommes à la recherche de joueurs offensifs, de milieux de terrain avec le départ de Kamara. Pour certains postes, c’est évident. Mais on cherche toujours à voir comment on peut améliorer cet effectif », confiait le président de l’OM sur RMC . Pour démarrer les hostilités, l’Espagnol a deux grandes priorités.

Pablo Longoria va se battre pour garder Saliba

William Saliba est la première. Auteur d’une saison impressionnante avec l’OM, l’international français est le chouchou de Jorge Sampaoli qui le juge irremplaçable. Même si Arsenal souhaite le récupérer, Saliba n’a jamais caché son attachement à Marseille où il se voit bien revenir. « Si je reviens, ce sera avec grand plaisir », a déclaré le joueur formé à l’ASSE à plusieurs reprises. D’après les informations de La Provence , l’OM souhaiterait toujours le rapatrier mais la lutte s’annonce rude. Arsenal veut le garder et d’autres clubs s’y intéressent, notamment l’Atlético de Madrid et Naples. Pour Pablo Longoria, le dossier ne sera pas simple mais il ne compte pas lâcher afin d’offrir à Jorge Sampaoli l’effectif dont il rêve.

Mohamed-Ali Cho prend son temps

Et cela passe aussi par l’attaque où Mohamed-Ali Cho est la seconde priorité. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM a ciblé Mohamed-Ali Cho et a déjà trouvé un accord avec Angers pour un montant de 12M€. De son côté, l’Angevin écoute le discours de Pablo Longoria et a apprécié la qualification directe de l’OM en Ligue des Champions. Cho est conscient de la proposition du club olympien et n’en fait pas une question financière. Cependant, l’international espoir français sera patient et veut attendre la décision de la DNCG et celle du TAS concernant la potentielle interdiction de recrutement. L’OM va devoir être vigilant puisque le Betis Séville a gagné du terrain dans ce dossier. Des équipes anglaises, un club allemand et un français seraient également à l’affût. Un chèque de 15M€ devrait suffire pour convaincre Angers, Pablo Longoria sait donc ce qu’il lui reste à faire !